Giorgio Parisi: "Il mio Nobel? Spero rafforzi il valore della scienza nel nostro Paese" | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Nell'anno in cui la scienza è stata sottoposta ad analisi dei laureati presso l'Università della Strada, il premio Nobel per la Fisica consegnato a Giorgio Parisi è una boccata di ossigeno. Ieri, lunedì 6 dicembre, all'Università La Sapienza di Roma è andata in scena la cerimonia – che, proprio a causa della pandemia, non si svolge più a Stoccolma – che ha messo nelle mani del fisico italiano la medaglia, simbolo del successo degli studi e della ricerca. #now: L'atto ufficiale di conferimento della medaglia e del diploma Premio Nobel per la Fisica 2021 a #GiorgioParisi#PremioNobel #NobelSapienza #NobelPrize #orgoglioSapienza

