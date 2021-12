Giannis Antetokounmpo | l' unico e inimitabile

Leggi su gqitalia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Molte delle magliette sono autografate, in alcuni casi con l’aggiunta di brevi messaggi, ma ce n’è una di LeBron James, dei Los Angeles Lakers, che ha un messaggio un po’ più lungo, eme lo legge ad alta voce: «A, alias The Greek Freak. Continua a inseguire la grandezza ogni singolo giorno della tua vita, fratello. Sii orgoglioso di quello che rappresenti per il gioco del basket, ma anche fuori dal campo. Il limite non è il cielo. Puoi andare oltre». E la firma di LeBron è corredata dal disegno di una corona.osserva quella scritta, rapito: «Tanta roba, eh?». Ha vagamente idea che, secondo i codici iper-mascolini della competitività vigenti nell’NBA, non bisognerebbe venerare i propri avversari o far collezione delle loro magliette e, ancor meno, si dovrebbero leggere ai giornalisti i messaggi lasciati sulle ...