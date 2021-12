Gianfranco Fini, altra botta in tribunale. "Ostaggio delle toghe", finisce male: fatto fuori definitivamente da Tulliani? (Di martedì 7 dicembre 2021) I giudici del tribunale di Roma hanno deciso di respingere la richiesta di stralcio avanzata dal legale di Gianfranco Fini. La difesa voleva accorciare i tempi del processo per riciclaggio (partito nel 2018) che ruota attorno alla famigerata casa di Montecarlo e che vede fra gli imputati l'ex presidente della Camera, la sua compagna Elisabetta Tulliani, il suocero Sergio, il cognato Giancarlo e l'imprenditore Francesco Corallo. Fini voleva accelerare i tempi per poter tornare attivamente a occuparsi di politica: nessuna intenzione di candidarsi, però l'ex presidente della Camera veniva descritto come desideroso di uscire dall'ombra, tornare a parlare in televisione e a commentare l'attualità politica, a partire dalla partita del Quirinale. “Questo è uno dei pochi casi in cui la difesa vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) I giudici deldi Roma hanno deciso di respingere la richiesta di stralcio avanzata dal legale di. La difesa voleva accorciare i tempi del processo per riciclaggio (partito nel 2018) che ruota attorno alla famigerata casa di Montecarlo e che vede fra gli imputati l'ex presidente della Camera, la sua compagna Elisabetta, il suocero Sergio, il cognato Giancarlo e l'imprenditore Francesco Corallo.voleva accelerare i tempi per poter tornare attivamente a occuparsi di politica: nessuna intenzione di candidarsi, però l'ex presidente della Camera veniva descritto come desideroso di uscire dall'ombra, tornare a parlare in televisione e a commentare l'attualità politica, a partire dalla partita del Quirinale. “Questo è uno dei pochi casi in cui la difesa vuole ...

