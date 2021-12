GFVip, Nicola Pisu ha abbandonato la diretta? L’ex gieffino interviene (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Nicola Pisu ieri sera ha abbandonato lo studio durante la diretta del Grande Fratello Vip? L’ex gieffino interviene sui social spiegando cos’è accaduto Da diverse ore sul web è circolata una notizia riguardo L’ex gieffino Nicola Pisu. Il concorrente dell’ultima edizione sembrerebbe che abbia abbandonato lo studio durante la pubblicità nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Cos’è accaduto realmente? Dopo i vari rumors sui social, L’ex gieffino ha scelto di intervenire sul suo profilo Instagram. In queste ultime ore ha condiviso un VIDEO riguardo la notizia che stava circolando ed allarmando tutti i fan che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021)ieri sera halo studio durante ladel Grande Fratello Vip?sui social spiegando cos’è accaduto Da diverse ore sul web è circolata una notizia riguardo. Il concorrente dell’ultima edizione sembrerebbe che abbialo studio durante la pubblicità nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Cos’è accaduto realmente? Dopo i vari rumors sui social,ha scelto di intervenire sul suo profilo Instagram. In queste ultime ore ha condiviso unriguardo la notizia che stava circolando ed allarmando tutti i fan che ...

