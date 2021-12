GfVip, Alex ‘gli ho detto di tutelarci’: cosa è accaduto prima della puntata (Di martedì 7 dicembre 2021) Agli utenti che seguono con passione il Gf Vip non sfugge niente. Non è sfuggito nemmeno che nell’ultima puntata del lunedì in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha tirato fuori l’argomento ormai scottante che riguarda Soleil Sorge e Alex Belli soltanto dopo le 23. LEGGI ANCHE: — GF vip, Alex Belli ossessionato da Soleil? Il gesto fatto mentre dormiva https://twitter.com/eloe/status/1467975164826685449https://twitter.com/priscilla45088/status/1467972946694225927La love story, battezzata “chimica artistica” da Alex Belli, tiene banco ormai da settimane, e invece di spegnersi sembra essersi consumata sotto le coperte del Gf Vip. Nonostante questo, c’è una “coincidenza” che appare alquanto strana. Sul web infatti è spuntato un breve video dove si vede Alex Belli, poco prima ... Leggi su funweek (Di martedì 7 dicembre 2021) Agli utenti che seguono con passione il Gf Vip non sfugge niente. Non è sfuggito nemmeno che nell’ultimadel lunedì in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha tirato fuori l’argomento ormai scottante che riguarda Soleil Sorge eBelli soltanto dopo le 23. LEGGI ANCHE: — GF vip,Belli ossessionato da Soleil? Il gesto fatto mentre dormiva https://twitter.com/eloe/status/1467975164826685449https://twitter.com/priscilla45088/status/1467972946694225927La love story, battezzata “chimica artistica” daBelli, tiene banco ormai da settimane, e invece di spegnersi sembra essersi consumata sotto le coperte del Gf Vip. Nonostante questo, c’è una “coincidenza” che appare alquanto strana. Sul web infatti è spuntato un breve video dove si vedeBelli, poco...

pomeriggio5 : La situazione tra Alex Belli e Soleil è sempre più esplicita, come andrà a finire? Clarissa Selassiè: 'Per me loro… - GrandeFratello : Cosa è successo tra Alex e Soleil sotto a quelle coperte...? ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - GrandeFratello : Arriva la dichiarazione di Alex: 'Mi sono innamorato di te...'?? #GFVIP - Prelemi14096385 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano cosa ne pensano del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran… - chiara_sciuto : RT @ontherisingmoon: Alex gelosissimo che non si controlla più what a time to be alive #GFvip -