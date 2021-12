Gf vip | la dolce sorpresa di Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo | “Continua così”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Supernella casa del Grande Fratello Vip 6 per. La ballerina, infatti, ha ricevuto, durante la puntata del 6 dicembre in onda su Canale 5, la visita del marito, nonché partner di ballo,. Fin da quando le prime voci su di un possibile prolungamento di questa edizione del reality – visto gli ottimi ascolti – avevano preso piede,era stata decisa nell’escludere una sua ulteriore permanenza all’interno della casa. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Delia Duran rompe il silenzio con un post "Ho bisogno di scappare" “Mi mancanoe Maria (la figlioletta di otto anni ndr), non voglio passare il Natale lontana da loro“, aveva ...

- ceci_patrizia : Delia Duran potrebbe non fare mai parte del cast del Grande Fratello Vip 2021 nonostante i suoi innumerevoli tentativi,…

...vero che Katia Ricciarelli sta vivendo una seconda giovinezza all'interno del Grande Fratello2021 , questa sera infatti si è prestata come cavia per il trucco di Lulù (Voto 8). Una......all'esterno per salutare sua moglie concludendo il suo discorso con un: 'Ti amo'. Prima di andare via Enzo Paolo Turchi ha fatto ballare tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello...“Mi mancano Enzo e Maria (la figlioletta di otto anni ndr), non voglio passare il Natale lontana da loro“, aveva dichiarato la ballerina. Ma l’ingresso… Leggi ...Soleil Sorge ha un fidanzato segreto di nome Carlo, ma chi è questo ragazzo? E quanti anni ha? Tutti i dettagli all'interno!