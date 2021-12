GF Vip | Kararina Raniakova rivela dettagli shock sul matrimonio con Alex Belli

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il settimanale “Chi”, diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini, ha contattato l’ex moglie di(dalla quale l’attore in realtà non ha mai divorziato formalmente, pur essendo separato da anni), Katarina, per chiedergli cosa ne pensi del triangolo creatosi nella Casa tra l’uomo, la compagna Delia Duran e la coinquilina Soleil Sorge. E così la modella slovacca, che è stata sposata condal 2013 al 2017, ha detto la sua, definendo l’attore come un narcisista bugiardo e fedifrago. GF Vip 6, Manila Nazzaro decisa abbandonare: la lite con gli altri concorrenti Dopo una litigata a dir poco furiosa, l'ex Miss Italia si è detta decisa più che mai a lasciare il gioco ...