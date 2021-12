Gf Vip, il duro ricordo di Lulù Selassié: “Abbiamo rischiato di morire di fame” (Di martedì 7 dicembre 2021) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 6 dicembre, Lulù Selassié ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita. La principessa, infatti, ha reso nota la crisi finanziaria che ha colpito in passato la sua famiglia, costringendo lei e i suoi fratelli ad affrontare numerose difficoltà. Un momento delicato che Lulù ha ripercorso in puntata nella Mistery Room. gf vip Vi raccomandiamo... Gf Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: "Se Delia mi lascia non finisce il mondo" “Non c’era nessuno che ci stava vicino“, ha dichiarato, tra le lacrime, la principessa ad Alfonso Signorini. “Non potevamo comprare delle cose da mangiare. Le stesse persone che Abbiamo aiutato non ci volevano aiutare più. Vivevamo grazie alle pochissime persone che ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 6 dicembre,ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita. La principessa, infatti, ha reso nota la crisi finanziaria che ha colpito in passato la sua famiglia, costringendo lei e i suoi fratelli ad affrontare numerose difficoltà. Un momento delicato cheha ripercorso in puntata nella Mistery Room. gf vip Vi raccomandiamo... Gf Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: "Se Delia mi lascia non finisce il mondo" “Non c’era nessuno che ci stava vicino“, ha dichiarato, tra le lacrime, la principessa ad Alfonso Signorini. “Non potevamo comprare delle cose da mangiare. Le stesse persone cheaiutato non ci volevano aiutare più. Vivevamo grazie alle pochissime persone che ...

