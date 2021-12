GF Vip, Blanca e gli altri. Ascolti tv 6 dicembre 2021, numeri boom: chi vince, chi perde (Di martedì 7 dicembre 2021) Ascolti tv 6 dicembre 2021 – Lunedì, hair stylist esclusi, è certamente il giorno meno amato in assoluto. Ma non si può dire lo stesso per la programmazione televisiva della giornata, forse ideata appositamente per condire il debutto della settimana. Lo scorso 6 novembre, parlando di Ascolti televisivi, ce ne sono state di battaglie. E alla fine chi ha trionfato? Lo scontro più accesso indubbiamente è stato quello tra l’attesissima serie televisiva targata Rai 1, Blanca, ed il tanto discusso quanto apprezzato GF Vip 6 di Alfonso Signorini, da sempre in onda su Canale 5. Sul piccolo schermo, il 6 dicembre scorso, è stato registrato niente di meno che un record stagionale di Ascolti televisivi. Tv, Ascolti 6 dicembre ... Leggi su tuttivip (Di martedì 7 dicembre 2021)tv 6– Lunedì, hair stylist esclusi, è certamente il giorno meno amato in assoluto. Ma non si può dire lo stesso per la programmazione televisiva della giornata, forse ideata appositamente per condire il debutto della settimana. Lo scorso 6 novembre, parlando ditelevisivi, ce ne sono state di battaglie. E alla fine chi ha trionfato? Lo scontro più accesso indubbiamente è stato quello tra l’attesissima serie televisiva targata Rai 1,, ed il tanto discusso quanto apprezzato GF Vip 6 di Alfonso Signorini, da sempre in onda su Canale 5. Sul piccolo schermo, il 6scorso, è stato registrato niente di meno che un record stagionale ditelevisivi. Tv,...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @Teleblogmag: #blanca continua a macinare ottimi #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato htt… - Teleblogmag : #blanca continua a macinare ottimi #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiorn… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 6 Dicembre 2021. Blanca va forte (24.2%-5,2 mln), record stagionale per il GF Vip (3,4 mln – 22… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 6 dicembre 2021: Blanca, GF Vip, Report - tvblogit : Ascolti tv lunedì 6 dicembre 2021: Blanca, GF Vip, Report -