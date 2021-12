Gf Vip, Alex e Soleil smascherati: ecco chi gli ha dato il copione (Di martedì 7 dicembre 2021) L’attore dichiara il suo amore a Solei e scatena i dubbi nel pubblico a casa: svelato il copione dei due protagonisti del Grande Fratello Vip. La storia tra Soleil Sorge ed Alex Belli sta appassionando sempre più i telespettatori del Grande Fratello Vip. In particolare, il triangolo amoroso che vede protagonisti i due concorrenti e Delia Duran, moglie dell’attore di CentoVetrine, regala ogni settimana nuovi colpi di scena. Ma, nelle ultime ore, si sta insinuando il dubbio che sia stato tutto preparato a tavolino. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. L’accordo segreto tra Alex e Soleil Sembra essere oramai ad un punto di svolta il rapporto tra Soleil Sorge ed Alex Belli. I due, infatti, appaiono sempre più vicini. Inoltre, l’attore ha dichiarato ... Leggi su topicnews (Di martedì 7 dicembre 2021) L’attore dichiara il suo amore a Solei e scatena i dubbi nel pubblico a casa: svelato ildei due protagonisti del Grande Fratello Vip. La storia traSorge edBelli sta appassionando sempre più i telespettatori del Grande Fratello Vip. In particolare, il triangolo amoroso che vede protagonisti i due concorrenti e Delia Duran, moglie dell’attore di CentoVetrine, regala ogni settimana nuovi colpi di scena. Ma, nelle ultime ore, si sta insinuando il dubbio che sia stato tutto preparato a tavolino. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. L’accordo segreto traSembra essere oramai ad un punto di svolta il rapporto traSorge edBelli. I due, infatti, appaiono sempre più vicini. Inoltre, l’attore ha dichiarato ...

