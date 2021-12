Gf Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: “Se Delia mi lascia non finisce il mondo” (Di martedì 7 dicembre 2021) La ‘partita’ tra Alex Belli e Soleil Sorge si fa sempre più agguerrita. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 6 dicembre, l’attore ha chiarito la sua posizione dopo la crisi che l’aveva colto nel pomeriggio, durante la quale si era detto pronto ad abbandonare la casa di Cinecittà. Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, l’attore ha ammesso di trovarsi in serie difficoltà per via del rapporto sempre più stretto con Soleil e dell’amore che prova per la moglie Delia Duran. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Alex Belli ammette di amare sia Delia Duran che Solei Sorge “Con Soleil abbiamo sicuramente superato la soglia. E ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) La ‘partita’ trasi fa sempre più agguerrita. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 6 dicembre, l’attore ha chiarito la sua posizione dopo la crisi che l’aveva colto nel pomeriggio, durante la quale si era detto pronto ad abbandonare la casa di Cinecittà. Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, l’attore ha ammesso di trovarsi in serie difficoltà per via del rapporto sempre più stretto cone dell’amore che prova per la moglieDuran. Vi raccomandiamo... GF Vip 6:ammette di amare siaDuran che Solei“Conabbiamo sicuramente superato la soglia. E ...

