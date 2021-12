GF Vip | Aldo pronto a lasciare | “Ho già prenotato lo smoking”

(Di martedì 7 dicembre 2021)Montano lascerà la casa del GF Vip prima della finale del 14 marzo? I concorrenti del reality immaginano che ci sarà un prolungamento e qualcuno ha già iniziato a ipotizzare che potrebbe uscire come previsto inizialmente. Tra questi,Montano, con una battuta, ha già manifestato il desiderio diMontano èla casa del Grande Fratello Vip? Nonostante l’incontro con la moglie Olga, che lo ha sostenuto e che lo ha incitato ad arrivare fino alla fine, lo schermidore azzurro ha manifestano la volontà di tornare a casa al momento della scadenza del contratto, ovvero il 13 dicembre. Anche se il prolungamento del reality non è stato ancora annunciato, i vipponi immaginano che rimarranno anche dopo Natale. Ecco perché alcuni hanno già iniziato a ...

GfMontano pronto a lasciare il reality: "Abbandono il Grande Fratello" Tra i concorrenti sicuri a lasciare, come già anticipato da Gabriele Parpiglia , c'èMontano che si è ...Il confronto tra Soleil Sorge eMontano al GfNel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 6 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha chiamato Soleil e...L'edizione del Grande Fratello Vip 6 andrà avanti sino a marzo. Inizia a sentirsi forte l'ansia dentro la casa di Cinecittà tra chi vorrebbe lasciarla e chi invece vuole rimanere in gioco ...Ieri è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi e l'ospite che si è sottoposto alle domande dei giornalisti questa volta è stato Lorenzo ...