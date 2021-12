GF Vip | Aldo Montano decide di restare dopo il 13 dicembre? Cosa ha dichiarato stanotte

(Di martedì 7 dicembre 2021)l'ultima puntata del Grande Fratello Vip,ha parlato la possibilità di rimanere ancora in gioco al reality ancheil 13. Tuttavia, lo schermidore non pare del tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Aldo

Dopo l'ultima puntata del Grande FratelloMontano ha parlato la possibilità di rimanere ancora in gioco al reality anche dopo il 13 dicembre. Tuttavia, lo schermidore non pare del tutto certo del percorso da intraprendere. Ecco cosa ...In più, la poca complicità trae Soleil ha contribuito ad alimentare questa situazione. Alex ... Il vostro incontro al Gfè stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione. Tu cosa hai ...Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri sera, i vipponi hanno cercato di capire se si andrà avanti oppure no. Ovviamente è il segreto di pulcinella, visto che a una settimana da quella che dov ...Alex racconta la sua profonda amicizia con Manuel ai microfoni di Comingsoon.it. Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentar ...