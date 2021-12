Gf Vip 6, Soleil Sorge gelosa di Lulù Selassiè: ecco cosa è successo (Di martedì 7 dicembre 2021) É tra il serio e il faceto una piccola scenata di gelosia fatta da Soleil Sorge, viste delle attenzioni che Lulù Selassiè stava riservando ad Alex Belli. La giovane principessa stava accarezzando la nuca e la barba dell’ attore, quando l’ ex corteggiatrice con fare scherzoso è intervenuta dicendo: “ Dai, amore, te lo sei baciato abbastanza. Vai a baciare Manuel, su. Hai i tuoi amici? Vai da loro”. Che dentro questa battuta ironica ci sia della verità? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: “Io e lei come un fratello e una sorella” A margine degli atteggiamenti intimi con l’ex Uomini e donne, il fotografo si sbottona sul loro rapporto in una confessione bollente nella Casa: le reazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021) É tra il serio e il faceto una piccola scenata di gelosia fatta da, viste delle attenzioni chestava riservando ad Alex Belli. La giovane principessa stava accarezzando la nuca e la barba dell’ attore, quando l’ ex corteggiatrice con fare scherzoso è intervenuta dicendo: “ Dai, amore, te lo sei baciato abbastanza. Vai a baciare Manuel, su. Hai i tuoi amici? Vai da loro”. Che dentro questa battuta ironica ci sia della verità? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli spiazza su: “Io e lei come un fratello e una sorella” A margine degli atteggiamenti intimi con l’ex Uomini e donne, il fotografo si sbottona sul loro rapporto in una confessione bollente nella Casa: le reazioni ...

