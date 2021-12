Gf Vip 6 | la venticinquesima puntata segna il record di ascolti ma perde contro Blanca

(Di martedì 7 dicembre 2021)diieri sera per il Gf Vip 6, con la sua. Il nuovo appuntamento con la Casa più spiata d’Italia ha, infatti, raggiunto il picco stagionale, con il 22.6% di share. Il risultato più alto di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Una conquista importante, che però non ha permesso al Grande Fratello Vip 6 di vincere in assoluto la serata. Ad avere la meglio è stata, infatti, la concorrenza Rai. Ecco tutti i dettagli riportati da DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, su Rai1 la terzadiha appassionato 5.235.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.414.000 spettatori pari al 22.6% di share. L'articolo proviene da ...

Tutta la puntata di lunedì 6 dicembre 2021 minuto per minuto: le sorprese ai Vipponi, le nomination e chi è uscito L'articolo GFpuntata, eliminato e nominati: cos'è successo proviene da Gossip e Tv .GFpuntata: pioggia di nomination per Maria Monsè. Ecco tutti i nominati. Finiscono al televoto di venerdì (che non prevede eliminazioni) insieme alla Monsè: Biagio, Jessica, Miriana,...Record di ascolti ieri sera per il Gf Vip 6, con la sua venticinquesima puntata. Il nuovo appuntamento con la Casa più spiata d'Italia ha, i ...Bollettino venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip: Maria Monsè mette tutti "d'accordo" Ha concluso il venticinquesimo diretto dal Grande Fratello ...