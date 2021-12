Gf Vip 6, Katarina Raniakova racconta dettagli choc sul suo matrimonio con Alex Belli e svela perché non lo perdonerà mai (Di martedì 7 dicembre 2021) Alex Belli è finito al centro del gossip nelle ultime settimane per il tormentato triangolo amoroso che lo vede coinvolto insieme a Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore di CentoVetrine infatti, non sembra curarsi troppo del suo matrimonio fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, anzi, al contrario sembra più determinato a viversi le emozioni con la sua coinquilina italo americana. Il settimanale Chi, condotto da Alfonso Signorini, stavolta ha raggiunto Katarina Raniakova, modella slovacca che con l’attore è stata sposata dal 2013 al 2017. Già in passato la giovane si era espressa in maniera negativa sul suo ex marito, ma stavolta ha rincarato la dose, descrivendolo come un narcisista e fedifrago. L’ex moglie di Belli prima di tutto si è detta sicura che lui ami Soleil, ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 dicembre 2021)è finito al centro del gossip nelle ultime settimane per il tormentato triangolo amoroso che lo vede coinvolto insieme a Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore di CentoVetrine infatti, non sembra curarsi troppo del suofuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, anzi, al contrario sembra più determinato a viversi le emozioni con la sua coinquilina italo americana. Il settimanale Chi, condotto da Alfonso Signorini, stavolta ha raggiunto, modella slovacca che con l’attore è stata sposata dal 2013 al 2017. Già in passato la giovane si era espressa in maniera negativa sul suo ex marito, ma stavolta ha rincarato la dose, descrivendolo come un narcisista e fedifrago. L’ex moglie diprima di tutto si è detta sicura che lui ami Soleil, ...

