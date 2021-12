Gf Vip 2021, Valeria Marini truffata: persi ben 350 mila euro (Di martedì 7 dicembre 2021) Valeria Marini sta vivendo tranquillamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma prima di quest’ ultima ha vissuto una drammatica esperienza. La Marini è stata truffata da un uomo che l’ ha spinta ad investire in un progetto mai esistito. Alla showgirl è stata sottratta un’ ingente somma di denaro, pari a 350 mila euro che difficilmente potrà recuperare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: “Io e lei come un fratello e una sorella” A margine degli atteggiamenti intimi con l’ex Uomini e donne, il fotografo si sbottona sul loro rapporto in una confessione bollente nella Casa: le reazioni GF Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: “Io e lei come un ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021)sta vivendo tranquillamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma prima di quest’ ultima ha vissuto una drammatica esperienza. Laè statada un uomo che l’ ha spinta ad investire in un progetto mai esistito. Alla showgirl è stata sottratta un’ ingente somma di denaro, pari a 350che difficilmente potrà recuperare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: “Io e lei come un fratello e una sorella” A margine degli atteggiamenti intimi con l’ex Uomini e donne, il fotografo si sbottona sul loro rapporto in una confessione bollente nella Casa: le reazioni GF Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: “Io e lei come un ...

