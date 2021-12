Germania | firmato accordo coalizione Spd-Fdp-Verdi

(Di martedì 7 dicembre 2021) I vertici di Spd, Fdp ehannol’di. Il documento di 177 pagine è frutto del negoziato seguito alle elezioni politiche del 26 settembre. La firma segue il voto interno dei tre partiti sull’intesa e spiana la strada alla nomina di Olaf Scholz, domani, a nuovo cancelliere tedesco, dopo 16 anni di governo Merkel. Il nuovo governo diinvuole ‘Osare più progresso’. Così si chiama infatti il programmaquesta mattina. “Siamo alla partenza. Se il nostro lavoro come governo funzionerà bene come la nostra collaborazione ha funzionato nelle settimane passate, ci aspettano buoni tempi. Fin dall’inizio dovremo affrontare un compito difficile: combattere la crisi pandemica da Coronavirus. Ci vorrà tutta la nostra ...

Olaf Scholz, Robert Habeck e Christian Lindner hanno firmato l'accordo di programma di Socialdemocratici, Verdi e Liberali per il prossimo governo tedesco.
I vertici di Spd, Fdp e Verdi hanno firmato l'accordo di coalizione. Il documento di 177 pagine è frutto del negoziato seguito alle elezioni politiche del 26 settembre. La firma segue il voto interno ...