Germania: chi è Karl Lauterbach, il nuovo ministro della Salute. Medico epidemiologo e 700mila seguaci su Twitter: il ritratto (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo avere incassato quasi un plebiscito dal suo partito, e dopo che anche la FDP (Partito liberale democratico) ha votato per il contratto di governo, anticipando l’assenso anche dei Verdi (86% favorevoli con la partecipazione solo del 57%), Olaf Scholz (SPD) ha reso noti i nomi dei ministri socialdemocratici. La maggiore sorpresa è stata l’assegnazione di Karl Lauterbach alla Sanità. Il Medico cinquantottenne è chiamato a prendere, proprio nel bel mezzo della quarta ondata della pandemia da Covid-19, la guida del dicastero eredito da Jens Spahn (CDU). “La maggior parte dei cittadini e delle cittadine di questo Paese, non si può dire altrimenti, si sono augurate che il prossimo ministro della Sanità fosse un esperto della materia, fosse veramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo avere incassato quasi un plebiscito dal suo partito, e dopo che anche la FDP (Partito liberale democratico) ha votato per il contratto di governo, anticipando l’assenso anche dei Verdi (86% favorevoli con la partecipazione solo del 57%), Olaf Scholz (SPD) ha reso noti i nomi dei ministri socialdemocratici. La maggiore sorpresa è stata l’assegnazione dialla Sanità. Ilcinquantottenne è chiamato a prendere, proprio nel bel mezzoquarta ondatapandemia da Covid-19, la guida del dicastero eredito da Jens Spahn (CDU). “La maggior parte dei cittadini e delle cittadine di questo Paese, non si può dire altrimenti, si sono augurate che il prossimoSanità fosse un espertomateria, fosse veramente ...

