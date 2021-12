Genoa, Zangrillo: «Attesa per il derby. Arresto Ferrero? C’è rammarico» (Di martedì 7 dicembre 2021) Alberto Zangrillo, neo presidente del Genoa, ha parlato del suo primo derby che vivrà contro una Sampdoria in difficoltà Alberto Zangrillo, neo presidente del Genoa, a margine dell’evento Presentazione sponsor La mia Liguria ha parlato del suo primo derby che vivrà contro una Sampdoria in difficoltà. Ecco le dichiarazioni raccolte dalla redazione di sampnews24.com. derby – «Stiamo vivendo il derby con l’Attesa, con un po’ di agitazione, con sano pragmatismo, con un po’ di difficoltà da parte di tutti. Noi abbiamo delle difficoltà tecniche importanti che sono note a tutti. Credo che la cosa più importante sia che io interpreti al meglio questo nuovo concetto che è il cambio della mentalità, la progettualità prima al livello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Alberto, neo presidente del, ha parlato del suo primoche vivrà contro una Sampdoria in difficoltà Alberto, neo presidente del, a margine dell’evento Presentazione sponsor La mia Liguria ha parlato del suo primoche vivrà contro una Sampdoria in difficoltà. Ecco le dichiarazioni raccolte dalla redazione di sampnews24.com.– «Stiamo vivendo ilcon l’, con un po’ di agitazione, con sano pragmatismo, con un po’ di difficoltà da parte di tutti. Noi abbiamo delle difficoltà tecniche importanti che sono note a tutti. Credo che la cosa più importante sia che io interpreti al meglio questo nuovo concetto che è il cambio della mentalità, la progettualità prima al livello ...

Advertising

platanix1 : Zangrillo: 'Ferrero è calcisticamente morto!' #Ferrero #Sampdoria #zangrillo #Genoa @iltrumpo - GandalfGrigioOf : @itosettiMD_MBA @manlius84 @HuffPostItalia ah sì? ma adesso va di moda avere presidenti medici? Zangrillo non lo è del Genoa da poco? - nicosangiacomo : Nel nuovo #Genoa ancora una Z dopo #Zangrillo ? #777 - AlbertoVPastore : RT @Antonio80155302: Arrestato per bancarotta Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Con Zangrillo gia' presidente del Genoa, perché… - LPincia : RT @azangrillo: Zangrillo: 'Ora curo il Genoa, in politica mai. Fare terrorismo sul Covid è fashion'. -