Gelo Biden-Putin, "dure sanzioni se minacciate l'Ucraina" (Di martedì 7 dicembre 2021) “Le rivolgo il mio saluto, signor presidente”, ha esordito Vladimir Putin con un cenno della mano e un sorriso dalla sua residenza di Sochi, sul Mar Nero. “Felice di rivederti, l’ultima volta non ci siamo visti dal vivo al G20, spero che la prossima sarà di persona”, gli ha risposto Joe Biden ricambiando il gesto dalla blindatissima Situation Room, la sala operativa nei sotterranei della West Wing, da dove la Casa Bianca dirige tutte le operazioni militari e di sicurezza più delicate. Prove di distensione tra i due leader, che hanno avuto una videochiamata di due ore (con una linea ad hoc mai usata prima) per disinnescare prima di tutto i crescenti timori di un attacco russo in Ucraina. Ma nonostante l’amichevole scena iniziale diffusa da un breve video clip del Cremlino, il summit virtuale è stato contrassegnato dalle tensioni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) “Le rivolgo il mio saluto, signor presidente”, ha esordito Vladimircon un cenno della mano e un sorriso dalla sua residenza di Sochi, sul Mar Nero. “Felice di rivederti, l’ultima volta non ci siamo visti dal vivo al G20, spero che la prossima sarà di persona”, gli ha risposto Joericambiando il gesto dalla blindatissima Situation Room, la sala operativa nei sotterranei della West Wing, da dove la Casa Bianca dirige tutte le operazioni militari e di sicurezza più delicate. Prove di distensione tra i due leader, che hanno avuto una videochiamata di due ore (con una linea ad hoc mai usata prima) per disinnescare prima di tutto i crescenti timori di un attacco russo in. Ma nonostante l’amichevole scena iniziale diffusa da un breve video clip del Cremlino, il summit virtuale è stato contrassegnato dalle tensioni ...

