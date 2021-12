Gazzetta: Juve, entro Natale il rinnovo di Dybala fino al 2026 a 10 milioni a stagione (Di martedì 7 dicembre 2021) Paulo Dybala rinnoverà con la Juventus prima della fine dell’anno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un prolungamento fino al 2026, praticamente a vita, a 10 milioni a stagione. Manca solo la firma, scrive la rosea. “È tutta, e solo, una questione di firma”. L’agente, Jorge Antun, è pronto a tornare a Torino a discutere con il club prima di Natale. “L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena. Perciò non c’è più tempo per indugiare e già nei prossimi giorni l’agente potrebbe sbarcare nuovamente a Torino, per chiudere con l’happy end una telenovela iniziata in tempi pre Covid”. “Paulo sottoscriverà un contratto che gli permetterà di arrivare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Paulorinnoverà con lantus prima della fine dell’anno. Lo scrive ladello Sport. Un prolungamentoal, praticamente a vita, a 10. Manca solo la firma, scrive la rosea. “È tutta, e solo, una questione di firma”. L’agente, Jorge Antun, è pronto a tornare a Torino a discutere con il club prima di. “L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena. Perciò non c’è più tempo per indugiare e già nei prossimi giorni l’agente potrebbe sbarcare nuovamente a Torino, per chiudere con l’happy end una telenovela iniziata in tempi pre Covid”. “Paulo sottoscriverà un contratto che gli permetterà di arrivare ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Juve Cuadrado da urlo: guarda l'eurogol dalla bandierina contro il Genoa Con una magia arrivata direttamente da corner, sulla quale nulla ha potuto Sirigu, il colombiano sblocca la gara contro il Genoa al 9': guarda l'eurogol

Ramsey, l'ultima indiscrezione fa infuriare i tifosi della Juve - Top News Come rivela la Gazzetta il gallese ha preso in fitto la megavilla di Ronaldo di corso Picco, che si trova a pochi passi da Piazza Gran Madre e dal centro di Torino. L'abitazione è protetta da siepi e ...

Juve contro il Malmoe le seconde linee: ecco chi può trovare spazio La Gazzetta dello Sport Ramsey vuole restare alla Juve? Affittata l’ex villa di Cristiano Ronaldo Ramsey vuole restare alla Juve? Affittata l’ex villa di Cristiano Ronaldo. La scelta è arrivata a stagione in cors0 Come spiega La Gazzetta dello Sport la situazione di Aaron Ramsey alla Juve è così c ...

L’agente di Rovella: “Dimostra di valere la Juve. Vedremo quando ci andrà a giocare” Giuseppe Riso, agente di Nicolò Rovella, ha parlato così a Tuttosport del centrocampista dell’Under 21 che sta convincendo da mesi: “È un giocatore di livello e lo sta dimostrando anche in questa stag ...

