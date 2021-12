Gatto geloso abbraccia il suo peluche| Video (Di martedì 7 dicembre 2021) Il gattino protagonista del Video di oggi sembra non volersi assolutamente separare dal suo nuovo giochino preferito. Quando la padrona cerca di afferrarlo ecco che lui lo stringe a sè più forte che può per evitare che glielo porti via. Che tenerezza! Guarda tutti i Video divertenti Gatto si gode un massaggio Video Il gattino protagonista di questo Video sembra aver trovato il suo nuovo ...Gatto affettuoso fa un massaggio al suo padrone Video Il tenero felino protagonista di questo Video sa come coccolare il suo ...Un Gatto ed un criceto diventano amici inseparabili Video Un'amicizia nata quasi per caso quella tra quest'adorabile gattino ed un piccolo ... Leggi su panorama (Di martedì 7 dicembre 2021) Il gattino protagonista deldi oggi sembra non volersi assolutamente separare dal suo nuovo giochino preferito. Quando la padrona cerca di afferrarlo ecco che lui lo stringe a sè più forte che può per evitare che glielo porti via. Che tenerezza! Guarda tutti idivertentisi gode un massaggioIl gattino protagonista di questosembra aver trovato il suo nuovo ...affettuoso fa un massaggio al suo padroneIl tenero felino protagonista di questosa come coccolare il suo ...Uned un criceto diventano amici inseparabiliUn'amicizia nata quasi per caso quella tra quest'adorabile gattino ed un piccolo ...

Arabian mau, il gatto arabo che rischia l'estinzione

Gli arabian mau, originari dei deserti arabici, affollano ancora oggi le vie di Dubai e degli Emirati. Una razza antica, ma purtroppo decimata dall'uomo.

