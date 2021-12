Gasperini: C’è qualche acciacco, ma speriamo di recuperare tutti” (Di martedì 7 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della situazione infortunati: “C’è fuori soltanto Gosens, speriamo di recuperarlo già a gennaio, c’è qualche acciacco dovuto alla partita di Napoli, ma speriamo che possano recuperare tutti. La gara di domani può avere più partite nei 90?, dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti e impedire a loro di sfruttare le occasioni. Sarà una partita spettacolare, mi auguro bella come l’andata”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della situazione infortunati: “C’è fuori soltanto Gosens,di recuperarlo già a gennaio, c’èdovuto alla partita di Napoli, mache possano. La gara di domani può avere più partite nei 90?, dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti e impedire a loro di sfruttare le occasioni. Sarà una partita spettacolare, mi auguro bella come l’andata”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

