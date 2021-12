Gasperini: «Abbiamo un solo risultato possibile. Il Villareal è una squadra abituata a vincere in Europa» (Di martedì 7 dicembre 2021) L’allenatore dell’Inter, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli spagnoli: Questa partita va affrontata con testa fredda e cuore caldo? “Soprattutto piede caldo. Questa è una gara decisiva con un solo risultato da ottenere. Ci sono tante componenti che possono verificarsi nei novanta minuti. Abbiamo la possibilità per il terzo anno di qualificarci ed è stimolo importante”. L’Atalanta non poteva presentarsi a questo spareggio in condizioni fisiche e mentali migliori. Condivide? “Stiamo attraversando indubbiamente un ottimo momento, Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma dovremo avere la forza di cancellare le vittorie. Sarà un’altra partita, si parte 0-0 contro una squadra che ha vinto l’ultima ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) L’allenatore dell’Inter, Giampiero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli spagnoli: Questa partita va affrontata con testa fredda e cuore caldo? “Soprattutto piede caldo. Questa è una gara decisiva con unda ottenere. Ci sono tante componenti che possono verificarsi nei novanta minuti.la possibilità per il terzo anno di qualificarci ed è stimolo importante”. L’Atalanta non poteva presentarsi a questo spareggio in condizioni fisiche e mentali migliori. Condivide? “Stiamo attraversando indubbiamente un ottimo momento,ottenuto risultati importanti, ma dovremo avere la forza di cancellare le vittorie. Sarà un’altra partita, si parte 0-0 contro unache ha vinto l’ultima ...

