"Furto d'auto"? Non proprio: Ferrero in carcere, "spregiudicato e scaltro": nuova sconcertante accusa (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo Ferrero è accusato i bancarotta fraudolenta e del fallimento di quattro società che avevano sede nel cosentino. In totale sono 38 i capi d'imputazione: “er Viperetta” è stato arrestato e condotto in carcere, ma l'inchiesta riguarda anche la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, che sono finiti ai domiciliari insieme ad altre tre persone che erano amministratori e consiglieri delle società facenti capo al gruppo Ferrero. Il gip di Paola, Rosamaria Mesiti, ha descritto Ferrero come “un deus ex machina il cui disegno criminale era l'ambizione di soddisfare le sue esigenze personali dando al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni sociali, con conseguente danno per l'Erario e i creditori sociali”. L'ordinanza che ha portato all'arresto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimoto i bancarotta fraudolenta e del fallimento di quattro società che avevano sede nel cosentino. In totale sono 38 i capi d'imputazione: “er Viperetta” è stato arrestato e condotto in, ma l'inchiesta riguarda anche la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, che sono finiti ai domiciliari insieme ad altre tre persone che erano amministratori e consiglieri delle società facenti capo al gruppo. Il gip di Paola, Rosamaria Mesiti, ha descrittocome “un deus ex machina il cui disegno criminale era l'ambizione di soddisfare le sue esigenze personali dando al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni sociali, con conseguente danno per l'Erario e i creditori sociali”. L'ordinanza che ha portato all'arresto di ...

Advertising

fattoquotidiano : Massimo Ferrero, le accuse: “Simulò il furto di un’auto per nascondere i libri contabili”. Oltre 7 milioni di “pres… - lucatelese : L’arresto di Ferrero, un lutto per la satira. La confusione dei linguaggi è tale che è difficile capire dove finisc… - Rodica17957578 : RT @engu64: Massimo Ferrero, le accuse: “Simulò il furto di un’auto per nascondere i libri contabili”. Oltre 7 milioni di “prestiti facili”… - ilfu_caldara : RT @_DAGOSPIA_: MASSIMO FERRERO CONVINSE IL LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ A INSCENARE UN FURTO D'AUTO PER... - _DAGOSPIA_ : MASSIMO FERRERO CONVINSE IL LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ A INSCENARE UN FURTO D'AUTO PER... -