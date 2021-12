Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 7 dicembre 2021: temi e ospiti di stasera in tv (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna, come ogni martedì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto da Mario Giordano. Questa sera ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di casa, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Fuori dal Coro, puntata 7 dicembre 2021: temi di stasera in tv Questa sera si partirà dalla storia di Renzo, pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021. Poi si proseguirà con casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a entrare in possesso delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna, come ogni martedì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 condal, il programma di approfondimento e attualità condotto da Mario Giordano. Questa sera ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di casa, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori.daldiin tv Questa sera si partirà dalla storia di Renzo, pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio. Poi si proseguirà con casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a entrare in possesso delle ...

