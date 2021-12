Fulvio Mandriota | doppia presentazione a Ghivizzano e Castelnuovo

Advertising

Dopo la prima presentazione a Barga, che ha avuto un buon successo,Mandriotta presenta il suo libro autobiografico "Una Storia Diversa", il giorno 11 dicembre alle ore 16, presso la sala comunale di Ghivizzano. Una terza presentazione si terrà a Castelnuovo ...In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ieri (3 dicembre) all'ospedale San Francesco di Barga è stato presentato il libro diUna storia diversa . L'evento è organizzato dalla commissione pari opportunità e dal Comune di Barga in collaborazione con l'Asl Toscana nord ovest e con la Fondazione Ricci. Si ...BARGA - Nella sala riunioni dell'ospedale San Francesco di Barga - luogo scelto non a caso visto che qui è stato per anni amministratore di questo ...In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ieri (3 dicembre) all’ospedale San Francesco di Barga è stato presentato il libro di Fulvio Mandriota Una storia di ...