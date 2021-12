Fronte unito per l’Ucraina. Prima di sentire Putin, Biden chiama l’Ue (Di martedì 7 dicembre 2021) In vista dell’incontro virtuale con Vladimir Putin, Joe Biden ha telefonato ai leader europei proprio mentre Antony Blinken sentiva Volodymyr Zelensky. Un “Fronte unito”, scrive il Financial Times spiegando che il presidente statunitense è deciso a presentare all’omologo i rischi per l’economia russa di un’invasione dell’Ucraina. LA TELEFONATA DI Biden… La Casa Bianca ha organizzato per il presidente una conversazione telefonica lunedì sera con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson. I leader, hanno comunicato i governi, condividono la preoccupazione per l’incremento del dispositivo militare russo ai confini con l’Ucraina, concordando ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) In vista dell’incontro virtuale con Vladimir, Joeha telefonato ai leader europei proprio mentre Antony Blinken sentiva Volodymyr Zelensky. Un “”, scrive il Financial Times spiegando che il presidente statunitense è deciso a presentare all’omologo i rischi per l’economia russa di un’invasione del. LA TELEFONATA DI… La Casa Bianca ha organizzato per il presidente una conversazione telefonica lunedì sera con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson. I leader, hanno comunicato i governi, condividono la preoccupazione per l’incremento del dispositivo militare russo ai confini con, concordando ...

