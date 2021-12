Frida Kahlo – Il Caos Dentro, record di visitatori a Palazzo Fondi: ben 45mila (Di martedì 7 dicembre 2021) record di visitatori per la mostra sulla pittrice messicana a Palazzo Fondi. Sabato 18 dicembre la scrittrice e giornalista Valeria Biotti presenta il libro “Frida Kahlo”. Gli orari per le feste natalizie. Un vero tributo di ammirazione a Frida Kahlo, quello registrato sino ad oggi, da parte dei visitatori dell’esposizione dedicata all’artista messicana in corso Leggi su 2anews (Di martedì 7 dicembre 2021)diper la mostra sulla pittrice messicana a. Sabato 18 dicembre la scrittrice e giornalista Valeria Biotti presenta il libro “”. Gli orari per le feste natalizie. Un vero tributo di ammirazione a, quello registrato sino ad oggi, da parte deidell’esposizione dedicata all’artista messicana in corso

