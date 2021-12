Francesco Sarcina è diventato papà: è nata Yelaiah. L’annuncio del cantante e il primo tenero scatto social (Di martedì 7 dicembre 2021) Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta: è nata la piccola Yelaiah. È il terzo frutto d’amore per il cantante, il primo al fianco della nuova compagna Nayra Garibo. L’annuncio è arrivato proprio dal frontman de Le Vibrazioni che, sul proprio profilo Instagram, ha dato il benvenuto alla piccola di casa. Dolcissima anche la dedica alla compagna, definita “magica“. Francesco Sarcina è diventato papà: è nata Yelaiah Fiocco rosa per Francesco Sarcina, noto cantante italiano nonché frontman de Le Vibrazioni. Su Instagram, infatti, l’artista ha annunciato la nascita della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)per la terza volta: èla piccola. È il terzo frutto d’amore per il, ilal fianco della nuova compagna Nayra Garibo.è arrivato proprio dal frontman de Le Vibrazioni che, sul proprio profilo Instagram, ha dato il benvenuto alla piccola di casa. Dolcissima anche la dedica alla compagna, definita “magica“.: èFiocco rosa per, notoitaliano nonché frontman de Le Vibrazioni. Su Instagram, infatti, l’artista ha annunciato la nascita della ...

