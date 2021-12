Francesco Sarcina è di nuovo papà | l’annuncio del cantante

(Di martedì 7 dicembre 2021) Terzo figlio perche poco fa ha annunciato sui social la nascita della sua bambina, Yelaiah. Un annuncio che arriva davvero a sorpresa perché tutti erano concentrati sulla gravidanza della sua ex, Clizia Incorvaia, sull’arrivo del piccolo Ciavarro. Invece, èche per primo ha dato una sorellina a Nina, la figlia nata dal matrimonio tra ile l’influencer siciliana. Ilde Le Vibrazioni è giàanche di Tobia che ha 14 anni, Nina invece ne ha solo 6. E’ lui stesso sorpreso dalla vita ma in realtà sorpresi lo sono tutti. Chissà se Clizia Incorvaia sapeva dell’arrivo di un altro bebè nella famiglia allargata. Immaginiamo di sì perchénel suo post di benvenuto alla figlia racconta che anche i ...

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta. L'annuncio è stato dato via social dallo stesso cantante de Le Vibrazioni, che ha pubblicato un dolce post per festeggiare l'arrivo di sua figlia. Il cantante de Le Vibrazioni lo ha annunciato sul suo profilo Instagram pubblicando una foto con la sua bambina appena nata. Dopo il primogenito Tobia e Nina, è nata Yelaiah.