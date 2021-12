Francesco Sarcina di nuovo papà | “Benvenuta mia dolce Yelaiah”

Leggi su dilei

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tenere fra le braccia una piccola creatura è qualcosa di talmente emozionante da non riuscire a trovare le parole per esprimere ciò che rimbomba nel cuore.ci è riuscito alla grande, condividendo su Instagram il lieto annuncio: il frontman de Le Vibrazioni è diventatoper la terza volta. La sua compagna, di cui attualmente non conosciamo l’identità, ha dato alla luce la piccolarendendolo il-ter più felice del mondo. La dedica su Instagram che scioglie il cuoreè al settimo cielo per la nascita della sua terzogenita. Il cantante non ha perso tempo per condividere su Instagram la lieta notizia e lo ha fatto come solo un’artista dalla grande sensibilità come lui può fare. Uno scatto in bianco e nero, lui che tiene la ...