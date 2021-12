Francesco Facchinetti annuncia la bella notizia: la famiglia si allarga (Di martedì 7 dicembre 2021) Bellissima notizia per Francesco Facchinetti. La sua famiglia si allarga grazie ad un nuovo arrivato: DJ Francesco lo ha annunciato su Instagram confessando tutto il suo amore a cuore aperto. Francesco Facchinetti è il figlio di Roby Facchinetti, il famosissimo tastierista e cantante dei Pooh. In gioventù è stato cantante e disc jockey, noto con L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 7 dicembre 2021) Bellissimaper. La suasigrazie ad un nuovo arrivato: DJlo hato su Instagram confessando tutto il suo amore a cuore aperto.è il figlio di Roby, il famosissimo tastierista e cantante dei Pooh. In gioventù è stato cantante e disc jockey, noto con L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

fearvless89 : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… - noniniziamo : viviamo in un paese in cui ancora non hanno chiuso i social a Francesco Facchinetti - Sissi___00 : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… - ylesweet666 : @AUniversale Ma non l'aveva già scritta Francesco Facchinetti una roba simile? - spaceplvme : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… -