Francesca Cipriani e il pianto disperato post puntata:: “Ha un’altra!” (Di martedì 7 dicembre 2021) Francesca Cipriani piange disperatamente. Un pensiero sul suo Ale la tormenta da giorni! Al termine della puntata Francesca Cipriani crolla e si concede un momento di pianto liberatorio. La gieffina, disperata e in preda ad un attacco di ansia, ripensa al suo Alessandro e svela un pensiero che la tormenta da giorni: “Ha un’altra” – urla piangendo la concorrente. Con lei, Carmen Russo, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni che, sconvolte dal pianto inaspettato, provano a consolarla ripetendole quanto Alessandro sia innamorato di lei e quanto, per lui, Francesca sia la donna della sua vita. La giovane coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo giugno 2022 ma, al momento, l’unico pensiero di Francesca è l’attuale situazione che, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021)piange disperatamente. Un pensiero sul suo Ale la tormenta da giorni! Al termine dellacrolla e si concede un momento diliberatorio. La gieffina, disperata e in preda ad un attacco di ansia, ripensa al suo Alessandro e svela un pensiero che la tormenta da giorni: “Ha un’altra” – urla piangendo la concorrente. Con lei, Carmen Russo, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni che, sconvolte dalinaspettato, provano a consolarla ripetendole quanto Alessandro sia innamorato di lei e quanto, per lui,sia la donna della sua vita. La giovane coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo giugno 2022 ma, al momento, l’unico pensiero diè l’attuale situazione che, ...

Advertising

enemyisthekey : RT @paneetrash: Francesca Cipriani e Raffaella Fico coinvolte nel “bunga bunga” e prendevano soldi da Silvio Berlusconi in cambio di favori… - solox_te : RT @salvatrash1: Francesca Cipriani sta diventando sempre di più una battitrice libera sul fattore nomination invece di seguire la massa qu… - Maldischiena_ : Francesca Cipriani se tu rompi le palle che non mangi nulla il minimo che ti si possa dire è “mangiati un piatto di… - robispat : Francesca cipriani ce la fa a non essere cretina una volta tanto? No, perché vota Jessica con una motivazione di merda, ecco #gfvip - AndreaScheniniA : #gfvip La Francesca Cipriani Cappuccetto rosso Sei come me sono come te -