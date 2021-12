Formazioni ufficiali Porto-Atletico Madrid, Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Porto-Atletico Madrid, incontro valevole per l’ultima giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. Sfida decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di finali, con lusitani e spagnoli a rischio esclusione; vittoria necessaria per entrambe le compagini, con il Milan in attesa di comprendere il suo destino e costretto a sconfiggere il Liverpool a San Siro. Situazione complessa nel Gruppo B, con i Portoghesi favoriti alla vigilia, ma gli iberici che certamente tenteranno il tutto per tutto al fine di portare a casa il passaggio del turno. Di seguito le scelte degli allenatori protagonisti. LE Formazioni ufficiali Porto – in ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, incontro valevole per l’ultima giornata dei gironi della. Sfida decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di finali, con lusitani e spagnoli a rischio esclusione; vittoria necessaria per entrambe le compagini, con il Milan in attesa di comprendere il suo destino e costretto a sconfiggere il Liverpool a San Siro. Situazione complessa nel Gruppo B, con ighesi favoriti alla vigilia, ma gli iberici che certamente tenteranno il tutto per tutto al fine di portare a casa il passaggio del turno. Di seguito le scelte degli allenatori protagonisti. LE– in ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per l’ultima gior… - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Primavera di Chivu, a caccia di punti contro una delle squadre più in forma del c… - 11contro11 : PSG-Club Brugge, le formazioni ufficiali: gioca Wijnaldum #ClubBrugge #ParisSaintGermain #ChampionsLeague… - tuttoatalanta : Champions / Lipsia-Manchester City, formazioni ufficiali: Guardiola sceglie Steffen fra i pali… - tuttoatalanta : Champions / PSG-Brugge, formazioni ufficiali: tornano Donnarumma fra i pali e Mbappé davanti… -