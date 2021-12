Formazioni ufficiali Milan-Liverpool, Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Milan-Liverpool, sfida valida per la sesta giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. Incontro fondamentale per le sorti della stagione rossonera, considerando che una vittoria possa valere, con una combinazione favorevole, il pass per gli ottavi di finali della competizione europea di riferimento. Pioli conta sul talento di Leao per far paura al reparto difensivo degli inglesi, con San Siro che spingerà la compagine italiana verso il successo. Impossibile però sottovalutare la formazione di Klopp, particolarmente pericolosa in fase offensiva e di contrattacco. LE Formazioni ufficiali Milan – in attesa… Liverpool – in attesa… SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, sfida valida per la sesta giornata dei gironi della. Incontro fondamentale per le sorti della stagione rossonera, considerando che una vittoria possa valere, con una combinazione favorevole, il pass per gli ottavi di finali della competizione europea di riferimento. Pioli conta sul talento di Leao per far paura al reparto difensivo degli inglesi, con San Siro che spingerà la compagine italiana verso il successo. Impossibile però sottovalutare la formazione di Klopp, particolarmente pericolosa in fase offensiva e di contrattacco. LE– in attesa…– in attesa… SportFace.

