Fmi: manovra e Piano Pnrr, plauso della direttrice Kristalina Georgieva al governo italiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Un vero e proprio endorsement alle misure del governo di Mario Draghi nel quale Georgieva – al termine dell'Eurogruppo che ha dato il placet ai Dpb dei 27 Stati membri – ha sottolineato la robustezza del Recovery Plan L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021) Un vero e proprio endorsement alle misure deldi Mario Draghi nel quale– al termine dell'Eurogruppo che ha dato il placet ai Dpb dei 27 Stati membri – ha sottolineato la robustezza del Recovery Plan L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Fmi: manovra e Piano Pnrr, plauso della direttrice Kristalina Georgieva al governo italiano - classcnbc : FMI, GEORGIEVA: GO ITALY, GO! La dir. del #FMI, @KGeorgieva, fa i complimenti all'Italia per il tasso di crescita… - paoloangeloRF : “ seguiamo vicenda #AungSanSuuKyi persona dalle 7 vite . Fu messa in discussione non voglio dilungarmi voglio citar… -