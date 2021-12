Fiorentina-Callejon | si complica il rinnovo! Il motivo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’esperienza di José Mariaa Firenze fino ad ora è ricca di luci ed ombre. Sembrava aver trovato spazio e continuità con Italiano ma non abbastanza da garantirsi la fiducia della società.Rinnovo Nonostante il margine di crescita dell’attaccante spagnolo, le sue prestazioni non sempre sono state brillanti e per questo la sua permanenza a Firenze a fine stagione sembra essere in dubbio, rinnovo quindito. Ilaria Pacilio