Fiamme Gialle, la prima medaglia olimpica al Museo del Corpo: a Patta il bronzo di Tito (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è appena conclusa, a Roma, la cerimonia della consegna ufficiale della medaglia di bronzo vinta da Michele Tito ai Giochi Olimpici di Londra nel 1948 al Museo Storico della Guardia di Finanza. Il momento, di particolare significato commemorativo, è stato reso ancor più speciale dalla presenza del campione olimpico di Tokyo nella staffetta 4×100 Lorenzo Patta, che ha ricevuto una sorta di ideale testimone settantrè anni dopo la vittoria di Tito della prima medaglia olimpica delle Fiamme Gialle. Un "passaggio di consegne" rafforzato dal fatto che il giovane atleta gialloverde, proprio come allora Tito nella sua staffetta formata da Enrico Perucconi, Carlo Monti e Antonio Siddi, ha ...

