Fiamme e paura nel pomeriggio, brucia una villetta a Tor San Lorenzo: una persona rimasta intossicata (Di martedì 7 dicembre 2021) Ardea. E' successo tutto intorno alle 18.45 del pomeriggio di oggi, tra la paura, l'incredulità e lo sgomento dei residenti che hanno temuto il peggio dopo l'angosciante disavventura che poteva tramutarsi in tragedia. Una villetta sita a Tor San Lorenzo, precisamente in via Tagliamento, nel quartiere Nuova California, ha preso improvvisamente fuoco. Leggi anche: paura tra i cittadini, scoppia un incendio nella notte: completamente distrutte 3 auto Ardea, la dinamica dell'incendio La struttura ha continuato a bruciare per un po' prima dell'arrivo dei vigili del fuoco immediatamente allertati dalla comunità. All'interno della struttura, una persona è rimasta troppo a lungo tra i fumi tossici emanati dalle Fiamme e si è ...

