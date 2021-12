Ferrero | l’ordinanza di arresto del gip | «Spregiudicato e scaltro Il suo era un disegno criminale»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle 105 pagine deldel gip di Paola che ha portato all’del presidente della Sampdoria, Massimo, scrive il Corriere della Sera, il quadro che emerge è pesante. «Un deus ex machina il cuiera l’ambizione di soddisfare le sue esigenze personali dando al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni sociali, con conseguente danno per l’Erario e i creditori sociali».viene definito come una persona «spregiudicata, pervicace e scaltra». Come quando, racconta il quotidiano, il 23 dicembre 2013, “nel tentativo di far sparire i libri contabili relativi al fallimento della Ellemme, convinceva il liquidatore della società a denunciare il furto di un’Audi SA8, all’interno della quale c’era una borsa con registri ...