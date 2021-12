Ferrero, le intercettazioni: «Ha 200 milioni di debiti. Ecco perché cerca di prendere i soldi dalla Sampdoria!» (Di martedì 7 dicembre 2021) La Sampdoria ieri ha negato qualsiasi coinvolgimento nella questione giudiziaria che ha portato all’arresto del presidente Massimo Ferrero. In un comunicato emesso ieri il club parla di “stupore” nell’apprendere la notizia e di vicende slegate da quelle della Samp. Oggi i quotidiani pubblicano le prime intercettazioni, e spunta anche il nome del club. La Stampa ne pubblica diverse sul tema. Il 18 novembre 2020, il commercialista Gianluca Vidal, anche membro del consiglio di amministrazione della Samp, parla al telefono con il braccio destro di Ferrero, Andrea Diamanti, che si occupa dei conti. «Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria!». Si riferisce al fatto che, il 2 dicembre, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) La Sampdoria ieri ha negato qualsiasi coinvolgimento nella questione giudiziaria che ha portato all’arresto del presidente Massimo. In un comunicato emesso ieri il club parla di “stupore” nell’apla notizia e di vicende slegate da quelle della Samp. Oggi i quotidiani pubblicano le prime, e spunta anche il nome del club. La Stampa ne pubblica diverse sul tema. Il 18 novembre 2020, il commercialista Gianluca Vidal, anche membro del consiglio di amministrazione della Samp, parla al telefono con il braccio destro di, Andrea Diamanti, che si occupa dei conti. «Adesso ho capitostando di». Si riferisce al fatto che, il 2 dicembre, ...

