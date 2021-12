Ferrero arrestato | Hai 200mln di debiti | come ne esci? Il finto furto di un' auto per far sparire i libri contabili

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo, ormai ex presidente della Sampdoria (si è dimesso subito dopo l’arresto), ha smarrito il sorriso davanti al provvedimento notificatogli ieri in un albergo di Milano Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero arrestato

Dopo il caso plusvalenze della Juve (appena all'inizio), tocca a Massimo, presidente della Sampdoria, finire in guai giudiziari. Il patron è statoa Milano dalla Guardia di Finanza ...L'ARRESTO DI MASSIMO: LE COSE DA SAPEREil patron della SampIl cinema, gli aerei, il calcio: ascesa e declino di"Er viperetta", che cominciò col furto di una bici ...Giorni di terremoto per il calcio italiano. Dopo il caso plusvalenze della Juve (appena all'inizio), tocca a Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, finire in guai giudiziari. Il ...Sampdoria, il club alla ricerca di un sostituto dell'ex presidente, Massimo Ferrero, arrestato nelle scorse ore per reati bancari ...