“Feriti e persone sotto le macerie”. Violenta esplosione, crolla palazzo di tre piani: soccorsi al lavoro (Di martedì 7 dicembre 2021) Cinque persone sono ancora disperse sotto le macerie dopo che una Violenta esplosione ha coinvolto un palazzo nel centro città. Lo scoppio si è verificato nel cuore della notte, intorno alle 3.30. “I soccorsi giunti sul posto hanno rilevato un forte odore di gas”, precisa in un comunicato il prefetto del Var. Settanta i vigili del fuoco mobilitati: quattro ambulanze, due mezzi dei vigili del fuoco, una scala aerea, una squadra specializzata nel soccorso sgombero, una in ambiente pericoloso e un posto di comando. L’edificio interessato è un edificio di tre piani. “Mentre vi parlo, i risultati sono 6 persone assistite dai servizi di emergenza di cui una in assoluta urgenza e nove persone evacuate. E assistite dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Cinquesono ancora disperseledopo che unaha coinvolto unnel centro città. Lo scoppio si è verificato nel cuore della notte, intorno alle 3.30. “Igiunti sul posto hanno rilevato un forte odore di gas”, precisa in un comunicato il prefetto del Var. Settanta i vigili del fuoco mobilitati: quattro ambulanze, due mezzi dei vigili del fuoco, una scala aerea, una squadra specializzata nel soccorso sgombero, una in ambiente pericoloso e un posto di comando. L’edificio interessato è un edificio di tre. “Mentre vi parlo, i risultati sono 6assistite dai servizi di emergenza di cui una in assoluta urgenza e noveevacuate. E assistite dal ...

