Federico Lauri condivide l’esperienza della fecondazione assistita: “Non è stato facile” (Di martedì 7 dicembre 2021) Mentre in tanti spettegolano su Federico Lauri cercando di capire se dice la verità sul suo orientamento sessuale, lui confida il perché con sua moglie hanno scelto la fecondazione assistita. Federico Fashion Style e Letizia stanno insieme da sempre, da quando avevano 17 anni, hanno poi desiderato un figlio ma non arrivava, si sono affidata alla fecondazione assistita. L’hai stylist dei vip ammette che non è stato facile, che la piccola Sophie è arrivata dopo anni di tentativi. Oggi è la loro gioia più grande; è a lei che Federico Lauri ha dedicato il ballo e il racconto di vita della scorsa puntata di Ballando con le Stelle. Ha fatto commuovere tutti, anche Milly Carlucci; poi la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Mentre in tanti spettegolano sucercando di capire se dice la verità sul suo orientamento sessuale, lui confida il perché con sua moglie hanno scelto laFashion Style e Letizia stanno insieme da sempre, da quando avevano 17 anni, hanno poi desiderato un figlio ma non arrivava, si sono affidata alla. L’hai stylist dei vip ammette che non è, che la piccola Sophie è arrivata dopo anni di tentativi. Oggi è la loro gioia più grande; è a lei cheha dedicato il ballo e il racconto di vitascorsa puntata di Ballando con le Stelle. Ha fatto commuovere tutti, anche Milly Carlucci; poi la ...

