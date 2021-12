Federica Pellegrini: «Se un atleta uomo ha delle relazioni, è di successo. La donna è una mangiauomini» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Federica Pellegrini protagonista del monologo a Le Iene su Italia1 “Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del proprio vissuto e delle proprie idee, stasera tocca a me. Non mi sono mai sottratta al confronto: so di avere carattere, e non me ne vergogno. Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono esposta ed ho difeso le persone che amo, pagandone le conseguenze. Fa parte del gioco”. Si rivolge agli uomini che l’hanno sempre sostenuta e a quelli che l’hanno sempre giudicata. “C’è una cosa in particolare che mi ha fatto molto riflettere: in tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Perché se cadi sei un’atleta finita, e se stai in piedi sei una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021)protagonista del monologo a Le Iene su Italia1 “Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del proprio vissuto eproprie idee, stasera tocca a me. Non mi sono mai sottratta al confronto: so di avere carattere, e non me ne vergogno. Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono esposta ed ho difeso le persone che amo, pagandone le conseguenze. Fa parte del gioco”. Si rivolge agli uomini che l’hanno sempre sostenuta e a quelli che l’hanno sempre giudicata. “C’è una cosa in particolare che mi ha fatto molto riflettere: in tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Perché se cadi sei un’finita, e se stai in piedi sei una ...

