Federica Pellegrini, la dedica con le lacrime agli occhi alla più grande di sempre: commozione pura – FOTO (Di martedì 7 dicembre 2021) Federica Pellegrini e la commovente dedica Nuotatrice e campionessa olimpica: stiamo parlando di Federica Pellegrini! Inizia a nuotare sin da piccolissima. Il suo esordio a livello internazionale avviene a 15… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 dicembre 2021)e la commoventeNuotatrice e campionessa olimpica: stiamo parlando di! Inizia a nuotare sin da piccolissima. Il suo esordio a livello internazionale avviene a 15… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - FBiasin : È impossibile far stare tutto il suo palmarès in un tweet, ma è doveroso celebrarla: con la vittoria nei 200 sl agl… - tvdellosport : ??????Dopo 2 medaglie olimpiche, 11 mondiali, 20 europee, 8 mondiali in vasca corta e 17 continentali in distanza brev… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT - Successi del 2021 alla festa Aniene, conduce Federica Pellegrini - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT - Successi del 2021 alla festa Aniene, conduce Federica Pellegrini -