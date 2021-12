Farmindustria: “Manifattura hi tech italiana eccellenza in Europa” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Con un fatturato poco superiore ai 2,3 miliardi di euro l’Italia si conferma leader nella Manifattura farmaceutica Cdmo in Europa, davanti a Germania (2,1 mld) e Francia (1,9 mld). E se si considerano anche gli altri Paesi del vecchio Continente il totale del fatturato del comparto è di quasi 10 miliardi. L’Italia si conferma anche uno tra i principali Paesi in termini di addetti: 11.500 persone occupate, il 90% laureato o diplomato. Il dato più alto dopo la Germania (12.629)”. Lo afferma Giorgio Bruno, presidente del Gruppo Cdmo – Specialisti della Manifattura farmaceutica di Farmindustria. Il settore conto terzi – Cdmo, ovvero Contract Development and Manufacturing – dagli anni ‘90 si è affermato a livello internazionale come un modello organizzativo largamente diffuso, per la produzione e lo sviluppo di farmaci ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Con un fatturato poco superiore ai 2,3 miliardi di euro l’Italia si conferma leader nellafarmaceutica Cdmo in, davanti a Germania (2,1 mld) e Francia (1,9 mld). E se si considerano anche gli altri Paesi del vecchio Continente il totale del fatturato del comparto è di quasi 10 miliardi. L’Italia si conferma anche uno tra i principali Paesi in termini di addetti: 11.500 persone occupate, il 90% laureato o diplomato. Il dato più alto dopo la Germania (12.629)”. Lo afferma Giorgio Bruno, presidente del Gruppo Cdmo – Specialisti dellafarmaceutica di. Il settore conto terzi – Cdmo, ovvero Contract Development and Manufacturing – dagli anni ‘90 si è affermato a livello internazionale come un modello organizzativo largamente diffuso, per la produzione e lo sviluppo di farmaci ...

