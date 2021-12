Farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavirus, Cottarelli elogia i tre scienziati italiani (Di martedì 7 dicembre 2021) MILANO – “Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un Farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavirus. Tre scienziati. Tre esperti di medicina. Non tre lettori di notizie trovate in Rete che usano la candeggina per curare il Covid”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) MILANO – “Trehanno fatto un importante passo in avanti verso undi. Tre. Tre esperti di medicina. Non tre lettori di notizie trovate in Rete che usano la candeggina per curare il Covid”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblicidell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

